尼雅遺址位於新疆塔里木盆地深處，是漢晉時期西域36國之一「精絕國」的所在地，這裡不但是交通要地，還是「絲綢之路」的必經之地，然而本該繁華的國家卻在一夕神祕消失，千年後才被人再度發現；不過直到今日，精絕國消失的原因仍是考古學界一大謎團，大多數人認為是戰爭所致，也有人推測是水源不足、難以生存而舉國撤離。

精絕國是漢晉時期的西域36國之一，人口只有3000多人，由漢朝西域都護府管轄，自古以來就是東西方的交通要地，西漢時期更成為陸上貿易通道「絲綢之路」的必經之地，本該商賈雲集、繁華富庶的精絕國卻突然消失；400年後，唐代高僧玄奘前往印度途中經過精絕國遺址，並在著作《大唐西域記》描述該地已成廢墟一片，人跡全無。

1901年，英國學者Marc Aurel Stein在新疆發現精絕國的尼雅遺址，才終於讓這座埋藏於流沙之下的古國重見天日，不過史料中關於精絕國的記載較少，整座古國消失的原因，也成為考古學界尚未破解的謎團。

精絕國出土的文物「錦護臂」，上方寫有「五星出東方利中國」字樣。（圖：中新社）

大陸四川大學考古文博學院教授齊東方在央視節目《中國國寶大會》上指出，考古學界對於精絕國的滅絕有許多猜測，大部分人認為是戰爭導致，不過根據考古結果顯示，經歷過戰爭的地方應該要發現古戰場的遺跡，比如箭頭、殘損的兵器、火燒的痕跡等，但這些都沒有在尼亞遺址中發現，因此比起戰爭，精絕國消失更像是當地人有計畫地撤離所致。

齊東方表示，精絕國位於尼雅河流域的盡頭，全國上下都仰賴這條河流作為水源，然而尼亞河水源於崑崙山上的雪水，氣候不炎熱，融化的雪水就少，進而引發精絕國水源不足，齊東方認為，這個原因導致人們難以在當地生存下去，最終只能選擇撤離。