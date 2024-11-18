大陸山東一處商場近日發生死亡意外，一名14歲女孩在餐廳外候位時，倚靠在電扶梯旁邊的玻璃圍欄上，未料幾秒後圍欄脫落，導致女孩從4樓墜落至1樓地面，現場留下大片血跡，事後雖然被緊急送醫搶救，但女孩最終仍不幸身亡。

綜合陸媒報導，這起事件發生在山東濟寧的大型商場萬象匯，11月16日晚間一名身穿白衣的14歲女孩到商場用餐，從監視器畫面中可以看到，女孩正在等待入場，倚靠電扶梯旁轉角的玻璃圍欄，低頭認真玩手機，未料幾秒後玻璃圍欄脫落，女孩失去重心跌落，試圖抓住電扶梯的扶手未果，從4樓摔落至1樓地面。

事發當時有許多民眾目擊，1樓大廳也能看見大片血跡，被商場工作人員用圍欄和多把黑色雨傘遮擋；現場目擊者受訪表示，應該是玻璃圍欄的安裝有問題，才會連人一起摔下去，而商場距離醫院僅1公里，但因為當時處於黃金時段，交通堵塞，救護車10多分鐘才抵達現場，將女孩送醫搶救後仍宣告不治。

諷刺的是，萬象匯於11月2日才剛開幕，且在事發前10天還進行過安全檢測，沒想到仍發生意外悲劇，目前商場已在事故現場加裝防護網，而警方也正在進一步調查發生意外的具體原因。