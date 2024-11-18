白居易是唐代著名詩人，幾乎人人都在學生時期學習過他的詩作，不過在才華洋溢的背後，白居易還有不為人知的一面，他一生養了多名歌妓，包含「櫻桃嘴」的樊素和「小蠻腰」的小蠻，甚至還曾一次帶10名妓女春遊。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，白居易的生活十分風流，尤其是中晚期以後，官職越升越高，賺的錢也越來越多，自然就會過得比以前還逍遙；有史料記載，白居易在南方當刺史時曾攜妓春遊，帶了以容、滿、禪、態4人為首的10名妓女一起出遊。

除此之外，白居易還養過多名歌妓，比如杭州的商玲瓏，以及最出名的樊素和小蠻，唐代官員孟啟也在《本事詩·事感》寫道，「白尚書姬人樊素，善歌，妓人小蠻，善舞。嘗為詩曰：『櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。』」而現代人熟知用來形容外貌的「櫻桃口」、「小蠻腰」就是出自於此。

雖然以現代人的眼光來看，白居易的行為十分風流，但唐代社會風氣開放，官員宴飲時歌妓在旁陪伴的風氣盛行，許多文人對於上青樓、攜妓春遊等事毫不避諱，白居易雖然風流，但也不只他一人風流；不過白居易到了晚年，就將所有歌妓放還，並寫下回憶的詩作，「兩枝楊柳小樓中，嫋娜多年伴醉翁，明日放歸歸去後，世間應不要春風。五年三月今朝盡，客散筵空掩獨扉；病與樂天相共住，春同樊素一時歸。」