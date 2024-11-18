美國近日發生可怕事件，一對父母逼迫女兒回到伊拉克，嫁給比她年長的男子，遭到女兒拒絕後心生殺機，竟跑到高中校門口毆打、試圖勒死女兒，所幸在女兒男友、其他同學以及見義勇為的路人制止下，才避免了悲劇發生。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在華盛頓州萊西一間高中，44歲父親Ihsan Ali和40歲母親Zahraa Subhi Mohsin Ali於10月18日出現在校門外，毆打並試圖掐死他們的17歲女兒，據悉父親用手掐住了女兒的脖子，導致她失去意識，從監視器畫面還可以看到，父親壓在女兒的身上，將她的頭埋進泥土中，周圍的同學見狀都紛紛大喊，讓他停下來。

女兒的男友則出手試圖拉開兩人，結果也慘遭毆打；目擊者Josh Wagner受訪表示，當時他開車經過校門口，發現所有人都在大吼大叫，還以為是學生在打架，下車後才看見Ihsan正在攻擊女兒，「這非常令人憤怒。」Josh立刻上前阻止，將Ihsan壓制在地直到警方到場。

警方調查後得知，因為17歲女兒拒絕回到伊拉克老家，嫁給一名比自己年長的男子，還離家和男友跑到學校求助，稱父母要殺了她，這對夫妻才種下殺機，在校門口堵人，想要將女兒「榮譽處決」；女兒男友的父親也透露，幾個月來她家裡問題不斷，包含肢體衝突等，因此拿到了臨時保護令，目前警方仍在調查該起案件，並且已經為少女提供安全住處。

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