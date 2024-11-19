美國近日發生誇張事件，一名疑似精神不穩定的女子擅闖變電所、爬上高壓電塔，還倒掛在電線上做出高難度動作，警方多次勸說未果，只能使用非致命性武器，終於制伏女子，將她帶下高壓電塔，而救援過程中，為了確保女子安全，變電所斷電長達2小時，影響附近800多戶住家。

綜合外媒報導，這起事件發生在猶他州鹽湖城，從現場拍攝的影片可以看到，一名身穿黑色上衣、紅色裙子和運動鞋的女子爬上高壓電塔，把它們當作「鋼管」一樣不斷攀爬、翻滾，警方接獲通報後立刻趕到現場，但女子情緒激動，不但不願意配合，還對救援人員大罵髒話。

當女子看到第一批救援人員接近她時，竟爬上電線，不顧走光做出各種高難度動作，警方在無奈之下，只好使用非致命性武器，才終於制伏女子，將她帶下高壓電塔，隨後以「精神健康問題」為由，將她送往醫院接受治療；而在救援過程中，為了確保女子的安全，高壓電塔工作人員切斷了電源，導致當地800多戶家庭斷電約2小時。

懷俄明迪州科迪市的電力主任Dane Austin指出，高壓電塔十分危險，但只要人們遵照告示警語，不要試圖靠近，就能很安全，但他無奈地說「人們有時會做出瘋狂的舉動。」變電所內的大多數事件都和人們試圖竊取設備有關，「這就是危險所在，他們正在攀爬他們一無所知的東西。」