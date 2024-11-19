唐朝外交官王玄策一生出使天竺（今印度）4次，並在第二次出使創下傳奇事蹟，他帶領使團打算學習熬糖法，並贈送禮物給中天竺國王，豈料路程中，中天竺發生內亂，原本的國王過世，新國王上任後竟派兵圍攻使團，王玄策從中脫逃，並向鄰國借調兵力，最終順利平定中天竺的叛亂，還將新國王押回唐朝長安，這次事件被後世稱作「一人滅一國」。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，王玄策第一次出使天竺，是為了護送天竺的使臣回國，第二次是去學習熬糖法和梵文，還準備了禮物，要送給和唐朝關係友好的摩揭陀國王，未料到達以前，中天竺發生內亂，原本和唐朝交好的老國王突然過世，軍事首領阿羅那順篡位成為新一代的國王。

阿羅那順上位後，不但沒有維持與唐朝的良好關係，還派人包圍王玄策的使團展開廝殺，死傷慘重，還被關了起來，不過王玄策和副使蔣師仁竟奇蹟逃脫，但因為唐朝的長安和中天竺相隔萬里，如果回國討救兵動作就太慢了，於是王玄策到鄰近且才剛和唐朝和親的吐蕃請求幫助，獲得了1200名吐蕃兵、7000泥婆羅騎兵（今尼泊爾）。

最終王玄策帶領借來的兵力平定叛亂，還活捉了阿羅那順，將他押回長安，事後唐太宗封王玄策為「朝散大夫」，而阿羅那順則在長安度過晚年直至離世，被葬在唐太宗的昭陵內，成為14位陪葬昭陵的籓王君長之一。