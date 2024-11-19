看似不起眼的鈔票，可能擁有驚人價值！美國一名男子繼承了過世祖母的一張5元紙鈔（約新台幣163元），它的外型十分特殊，仔細看可以發現正面的右下角出現圖案重疊的錯誤印刷，翻到背面更有一大片空白，男子女友拍成影片PO上網後，竟有人出價40萬美元（約新台幣1297萬）想要收購這張特殊鈔票。

根據《紐約郵報》報導，美國一名男子Tommy繼承了過世祖母的一張特殊5美元鈔票，他的女友Charlotte Carroll在TikTok分享了一段影片，並直言「這是我看過最瘋狂的鈔票！」從畫面中可以看到，這張印製於1988年的稀有鈔票，在正面的右下角處出現印刷錯誤，原本應該出現在背面的圖案，錯位且重疊印刷在正面的右下角，將鈔票翻轉到背面，左側則出現一大塊空白。

罕見的鈔票吸引世界各地的鈔票收藏家關注，Carroll受訪表示，他們曾收到多次報價，想要將這張鈔票買走，金額從500美元到40萬美元（約新台幣1.6萬到1297萬）都有，但他們都拒絕了，並強調當初分享這張鈔票的初衷，是想和收藏貨幣的人們進行交流，無意出售，「這是我們的收藏中最喜歡也最無價的一張鈔票。」

紙鈔專家Wyatt McDonald指出，現代鈔票的印刷錯誤其實並不少見，市場價值也不會太高，通常最多只能賣出面額的2到3倍，相較之下，舊版鈔票的印刷錯誤更受收藏者青睞，尤其是印章顏色為紅色、藍色或金色的鈔票。