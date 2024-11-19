大陸考古團隊在1975年12月於湖北省孝感市雲夢縣城關鎮的睡虎地11號墓中出土了秦代竹簡，內容記錄了當時的法律和公文，並且顛覆了部分史料上關於秦朝的記載，比如商鞅的「軍功爵制」要求士兵必須砍下敵軍首級，才能封爵升級，不過竹簡指出，不同的爵位其實有不同的要求，並非所有秦人的軍功都和敵軍首級有關。

根據《國家人文歷史》報導，根據傳統文獻記載，秦代男子23歲以後必須服兵役，且一生要當兵2次，一次負責守衛首都一年，稱「正卒」，另一次則守衛邊疆一年，稱「戍卒」，另外還得在本縣、郡內服役一個月，稱作「更卒」；不過根據出土的簡牘表明，秦國男子早在20歲以前，就有被徵召、從軍參戰的可能性，滿23歲以後更可能服役不只2次。

因此學者認為，在秦國更可能發生的情況是，只要是年滿16、17歲的男子，一生都隨時有機會被徵召從軍，而且這些人一旦被徵調，有高達6、7成的人都是有去無回。

除此之外，秦朝時期商鞅推動「軍功爵制」，凡是斬獲敵軍首級就能累積軍功，成為封爵升等的依據；不過並不是所有秦人的軍功都和敵人首級有關，在簡牘《秦律雜抄》中規定，「故大夫斬首者，遷。」意指位於第5級的「大夫」如果親自去砍下敵人首級，不但不算軍功，還是犯法的行為，將會被處以流放之刑。

這項規定也就表示，底層的士兵確實可以透過斬殺敵人首級，來幫助自己封爵升級，然而爵位一旦晉升到「大夫」，身分相當於基層軍官，這時封爵的考核標準隨之改變，不再與普通士兵相同，而是必須帶領團隊取得戰果。