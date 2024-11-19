姐姐是在「巧克力」生命最後，堅持再奮力一搏的人，畢竟相處10多年怎能說放手就放手，但兩周後巧克力還是去當了小天使。姐姐心中最大的遺憾是，當巧克力已無法進食，她必須選擇讓牠插鼻胃管，但巧克力已經20歲，沒有辦法麻醉，「當醫生插下去的那一剎那，巧克力的尖叫聲以及看我的眼神，彷彿是在怪我不救牠。」善終這件事怎麼那麼難，安樂的主人怪自己，積極治療的主人也怪自己。

話說巧克力是一隻可愛的貴賓狗，家人喜歡叫牠小力。連上線時牠給我看牠超級興奮要來跟姐姐溝通的畫面，不但跑得飛快，甚至還搭船，把前腳跨在船頭、頭往前伸得長長的，享受著吹著風的快感，一心趕路。而一路上都有尊白衣大士遠遠的守護著牠，我不知巧克力有什麼特別的福報，這是我第一次看到連線時，有觀音大士來護持。

但當牠最後看到不是姐姐，而是一個陌生人時，頓時露出一種難以形容的鄙視跟防衛，「你是誰？」牠問。雖然姐姐事先有交代會找一位阿姨跟牠聊天，顯然牠是有聽沒有見，姐姐說，這真是像極了平常的巧克力，叫牠時常假裝沒聽見，但罵牠時絕對會回頭。

這也是我第一次遇到連線時差點不鳥我的毛孩，但經過解釋後，發現巧克力也是隻「搞威」的孩子。這次溝通最重要的是，姐姐要向牠告解不該擅自決定幫牠插鼻胃管，讓牠不舒服，姐姐說，如果再重來一次，她會想其他辦法來救牠。

巧克力說，「第一次看到這種管子，想說這什麼東西，還要放進我身體裡面，有點驚慌害怕」，「但我知道姐姐想救我，雖然管子讓小力不舒服，痛痛、癢癢的，有東西卡在那裏，但我有接收到姐姐的心意啦，我知道姐姐怕我餓」、「只是我來不及習慣它，就不小心撥掉了」、「再來一次，我反應可能就不會那麼大。」

巧克力透過離世溝通安慰主人，表示如果角色反過來，牠也會做出一樣的選擇。（圖：巧克力姐姐提供）

「管子是不知被小力還是自己無意間扯掉了」，姐姐說，但一想到裝鼻胃管時巧克力那個像極譴責她見死不救的眼神，她再也不想讓牠再受苦一次，改用針管慢慢餵食，但針管能餵的量畢竟有限，一周後，巧克力就因腎衰竭抽搐離開了。

「姐姐，插管會叫是害怕呀，害怕的時候誰會知道自己是什麼表情呀，不是譴責啦！」「可以忍的都沒關係，只是不喜歡它影響我帥帥的樣子，吃東西也不再是一種享受，都不知道味道了」，「姐姐，小力懂，會選擇插管是一種愛，後來選擇不插管也是一種愛。」

「如果換過來是姐姐生病，小力也會選擇幫姐姐插上啊。」本來很感性的談話，突然冒出這一句，姐姐還真不知該哭還是該笑，毛孩的話語總是直接，卻也很真實，「姐姐最後慢慢的用針管餵我，讓小力又享受一小段美味的時光，心情是滿足、感恩的。」

拔掉鼻胃管後，姐姐每天載牠去醫院請醫師打皮下，順便打營養針，小力已經很虛弱了，路上卻一直叫，「焦慮啊，每次去醫院的路上，小力都想著姐姐會不會就放棄了，會不會這一次就讓我提早睡覺了，那種不確定感，讓人很折磨。」原來醫師的建議，巧克力都有聽到，「順其自然地退場，那才是我想要的呦。」巧克力說。

家裡的人多半傾向不要再讓牠痛苦了，願意接受醫師的建議，只有姐姐是唯一一個希望再努力看看的人，一個人的堅持很辛苦，但姐姐還想為自己的堅持讓巧克力受更多苦而道歉。

「姐姐呦，傷心、哭泣、後悔，是巧克力死掉後帶給你的副作用嗎？」「姐姐你傻傻的呀，你不知道你的堅持，就是我希望的嗎？」「是姐姐那顆堅持的心，讓小力覺得不孤單，知道有人在為我奮戰，為我的生命努力呀」，「就好像闖關遊戲一樣，我很開心姐姐選擇陪我摸索前進，而不是因為擔心我受苦，就一下把遊戲關掉。」

巧克力覺得姐姐是最勇敢的人，願意陪牠面對最難的日子，「該走的時候走，才叫圓滿，我很怕姐姐最後也放棄，讓我提早上路，我就等於被死當了」，「我已經解脫了，有資格告訴姐姐，你做的很棒呦！」這種話，不要說姐姐了，任人聽了都想哭呀，毛孩真是這世界上最會安慰人的高手了。