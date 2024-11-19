紫禁城又稱北京故宮，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，如果仔細觀察可以發現一個有趣現象，後宮宮殿的匾額上都是滿、漢兩文並排撰寫，不過到了外朝，像是太和殿、午門等建築物的匾額上卻只出現漢文，大陸央視紀錄片指出，背後的原因其實和「中華帝國元首」袁世凱有關係。

太和殿是紫禁城外朝三大殿中最南面的宮殿，也是紫禁城內規模最大、屋頂最高的殿宇，作為明清兩朝北京城內最高的建築，有著「中華第一殿」的稱呼，皇帝登基、冊立皇后等大典都會在這裡舉行，因此太和殿也被視作皇權的象徵。

根據央視紀錄片《故宮100》介紹，2005年北京故宮博物院修繕太和殿時，發現木牌匾額上依稀有滿文的痕跡，揭開了背後的故事。滿清在1644年成為紫禁城的新主人，面對剛佔領的國家，統治者最迫切的希望就是「和」，於是隔年三大殿重修完成後，原本的「皇極殿」、「中極殿」和「建極殿」重新命名為「太和殿」、「中和殿」、「保和殿」，同時紫禁城所有宮殿的匾額也都改為滿、漢兩種文字並排撰寫。

後來滿清滅亡，袁世凱於1915年復辟帝制引發民怨，親信王景泰建議，將宮門匾額上的滿文去除，以表明反清立場，沒有要復辟清代，袁世凱聽從王景泰的建議，立即下旨執行，但又怕遭到滿清遺老、遺少抵制，所以只除掉外朝匾額上的滿文，內廷宮殿的都還留著，不過反對、譴責袁世凱的呼聲並沒有因此減少，最終他只稱帝83天就夢碎。