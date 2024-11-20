人們要如廁時，通常習慣會說要去「上廁所」，但你有想過，為何是「上」廁所而不是「下」廁所嗎？大陸央視新聞指出，這其實和古人的文化背景、生活習慣有關，結合五行風水、南北方位的尊卑以及建築物的實際構造等，才形成了「上廁所」的說法。

根據《央視新聞》報導，「上廁所」、「下廚房」看似2句普通的生活用語，背後其實隱藏了古人的生活軌跡。首先是「五行風水說」，在古人眼中風水五行至關重要，北是水位、東是木位，而五行相生「水生木」，考量到廁所有堆肥，於是漢代的廁所便選在東北方；同理可知，東為木、南為火，而木生火，所以廚房就選在東南方，而地圖繪製有上北下南的規定，「上廁所」、「下廚房」便由此產生。

再者是「南北方位說」，古人對南北方位的觀念差異，也是「上廁所」、「下廚房」的來源之一，由於古代中國的建築物大多坐北朝南，北面採光好的地方通常是身分尊貴的人來住，南面背陽、採光較差，大多數用來堆放雜物或當作下人的房間；在古人的觀念中，北為尊、南為卑，北為上、南為下，所以去東北角的廁所叫上廁所，去東南角的廚房則叫下廚房。

最後是「實用構造說」，農耕時代的廁所通常建在豬圈上方，不但能節約空間，還能利用糞便作為肥料，且為了防止異味，廁所往往建得比較高；而廚房則會建在地勢較低之處，方便防火和取水，這種布局自然而然便形成了「上廁所」、「下廚房」的說法。