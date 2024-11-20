元末明初小說家羅貫中的著作《三國演義》雖然改編自正史《三國志》，但其實有許多橋段並非史實，比如大家耳熟能詳的「桃園三結義」，就是羅貫中杜撰出來的故事，劉備、關羽和張飛3人雖然情同兄弟，但並未結拜成兄弟，而且按照史料記載的出生年分，關羽其實比劉備年長1歲，大哥應該是關羽才對。

大陸河北大學文學院教授韓田鹿在電視節目《百家講壇》中指出，《三國演義》中出現的「桃園三結義」情節，其實並未發生，在正史中沒有任何相關記載，且就算劉備、關羽和張飛3人結拜為兄弟，大哥也不會是劉備，而是關羽，因為根據《祀田碑記》等資料顯示，關羽出生於西元160年，比劉備還要年長1歲。

而從《三國志》記載來看，劉關張3人就算沒有真的結拜為兄弟，彼此的感情也十分深厚，遠超過君臣，他們認識的時間很早，友情持續一生都沒有改變，關羽和張飛不離不棄地跟著劉備四處征戰，劉備也用行動證明義氣，得知關羽被東吳殺死後，不顧後果也要為了關羽報仇。

但《三國演義》為何要無中生有出「結義」的情節？韓田鹿表示，古代傳統社會中，人與人之間存在次序差別，也就是以「我」為中心，依照親疏遠近進行關係的排序，透過「結義」將原本沒有血緣關係的朋友模擬為兄弟，可以迅速拉近彼此的感情，互相承擔比一般朋友更重的責任。

除此之外，自古以來民間就有結義文化，比如漢高祖劉邦曾與項羽約定為兄弟、漢文帝與匈奴單于結義等，但歷史文獻上大多是政治領袖間的結義，與其說出於情感，更多是與政治掛勾，比較類似結盟；宋代之後，統治者意識到這種結義對朝廷政治生態有很大破壞，於是開始嚴格禁止。

不過這種結義形式卻在民間十分盛行，隨著城市經濟發展，市民階層壯大，越來越多農民離開鄉村到城市，但獨自離鄉背井經常會感到孤單、無助，只有找人互相幫助才能在城市中立足，結義才會流行於民間。