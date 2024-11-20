隋文帝楊堅和獨孤皇后的感情融洽，楊堅曾承諾「誓無異生子」，也就是一輩子只會和獨孤皇后生孩子，不會有其他的庶子，打破了當時人們認為皇帝應該開枝散葉的觀念，不過神奇的是，如此恩愛的夫妻，過世後卻在陵墓內「分房睡」，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，背後原因其實和夫妻感情無關，只是延續前朝留下來的墓葬禮儀而已。

于賡哲指出，隋文帝和獨孤皇后的合葬墓名為「泰陵」，兩人以「同墳異穴」的形式下葬，也就是說雖然葬於同一座陵墓內，卻被放置在不同的墓穴中，就像現代夫妻「分房睡」一樣，但于賡哲強調無需過度解讀，這並不代表隋文帝和獨孤皇后的感情出現裂痕，就連死後都不願意見到對方。

于賡哲解釋，泰陵只是延續漢代帝王陵傳承下來的葬儀，雖然漢代也有同墓同穴合葬的夫妻，但大多只出現在中下層家庭的墓穴中，通常漢代的帝王陵都是採用同墓異穴的方式，而背後的原因和夫妻間的感情並沒有關係。

這種葬儀發展到唐代後逐漸出現轉變，貞觀時期蕭皇后去世，唐朝廷將她的遺體運到揚州，和她的丈夫隋煬帝合葬，2013年考古出土時發現，這座陵墓也是採用同墓異穴的形式，陵墓內分為東西墓室，皇帝和皇后各自被安置在不同的墓室中，可見是延續了泰陵的基本葬儀。

不過同樣在貞觀時期，唐太宗替自己選擇陵寢時，曾規定過世後要和長孫皇后葬在一起，所以在昭陵的墓室內，就同時埋葬了唐太宗和長孫皇后，後來唐太宗與武則天合葬的乾陵也是如此。