大陸考古團隊在寧夏回族自治區發現了「西夏王陵」，耗費3年努力挖掘，卻發覺墓葬已經遭盜墓賊盜空，讓他們失望又氣惱，其中一名考古隊員氣憤之下抬腳踹地，沒想到竟踢出珍貴文物「鎏金銅牛」，因此又被笑稱是「一腳踢出來的國寶」。

根據《央視新聞》報導，大陸考古團隊1977年在寧夏銀川賀蘭山腳下發現了「西夏王陵」，耗時3年進行考古挖掘，卻發現這是一座早已被盜墓賊盜空的陵墓，讓考古人員都失望不已，其中一人洩憤似地朝地上一踹，沒想到竟踢出隨葬品「鎏金銅牛」，因此這件文物又被稱作是「一腳踢出來的國寶」。

這尊從西夏王陵太后墓出土的鎏金銅牛，長120公分、寬38公分、高45公分，牛身跪臥在地，頭上的牛角微微彎曲，雙耳呈橢圓豎立狀，雙眼又大又圓地直視前方，頸部肌肉線條清晰、突出，雖然內部是空心的，整體卻重達188公斤，由此可見西夏在當時已經掌握了高超的金屬冶煉和鑄造技術。

除此之外，鎏金銅牛出土時，還在墓葬甬道內發現了一尊石馬，馬頭朝外、牛頭朝內，報導指出，在西夏人眼中，牛和馬是不可缺少的牲畜，「馬出則征戰，牛入則耕作」，是家庭中重要的財富象徵，因此以銅牛、石馬隨葬，體現出當時人們對於牛、馬等家畜的崇尚，同時也代表社會從游牧文化走向農耕文化。