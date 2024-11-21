李白是唐朝著名詩人，有「詩仙」的稱號，他一生中經歷過4次婚姻，竟有2次都是入贅，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，李白入贅其實出於無奈，因為他出身商人家庭，而唐朝嚴格規定商人及其後代無法當官，若想要步入仕途，就必須另闢蹊徑，因此2度入贅前任宰相之家，希望累積人脈、獲得舉薦。

于賡哲指出，李白一生經歷過4段婚姻，根據唐朝詩人魏顥寫的《李翰林集序》，李白極有可能入贅過2次，第一次入贅是他20多歲離開四川後，在湖北安陸地區和前任宰相許圉師的孫女結婚，第二次入贅則是前任宰相宗楚客的孫女，兩人皆是官三代、白富美。

不過李白的家境其實並不貧困，為什麼還要入贅到妻子家呢？于賡哲表示，李白入贅為的不是錢，而是因為出身於商人家庭，《唐律典》明確規定「商人子弟不得與仕」，《唐六典》也提到「刑家之子、工商疏類不預」，也就是罪犯和商人的子嗣不能當官，因此李白無法參加科舉考試，沒有辦法當上官員，只能另闢蹊徑。

于賡哲說，唐朝當官不只有科舉一條路，如果受到他人舉薦且被皇帝看上了，也是進入官場的一種方法，於是李白開始拜訪社會名流，試圖躋身於長安文化圈，以謀求一官半職，並想要通過娶前任宰相孫女的方式，為自己累積人脈關係；不過可惜的是，這2段入贅婚姻對李白的仕途沒有太大的幫助。