大陸山東博物館考古人員在1965到1966年間發掘出2座商代的大型墓葬，並在編號為M1的墓中發現一個擁有人面、露齒大笑的青銅器，後來被命名為「亞醜鉞（ㄩㄝˋ）」，《央視新聞》報導指出，鉞起初只是一種武器，到了青銅時代逐漸成為王權、兵權的象徵，身分十分尊貴。

根據《央視新聞》報導，亞醜鉞出土於山東青州蘇埠屯，現藏於山東省博物館，全長32.7公分、寬34.5公分，在亞醜鉞上可以清楚看見突起的五官，雙目圓睜，嘴角上揚，露出一顆顆方正的牙齒，像極了人的笑臉。

亞醜鉞這個名字則來源於鉞上的銘文，由左上部的「酉」和右邊的「鬼」組成「醜」字，這個字又被類似於「亞」字圖形包圍，因此稱為「亞醜」；一般來說，「亞」是亞旅、眾大夫或武官的稱呼，凡是帶有「亞」字的青銅器皆為重器，象徵著主人尊貴的身分。

不過看似裂嘴大笑，實則張口怒目、具有威懾感的亞醜鉞究竟有何用處？鉞是大型化的斧，原本是先秦時期的一種武器，但到了青銅時代，它的象徵意義已經遠超過實際用途，在甲骨文和金文中，「鉞」字和「王」字有不少關聯，甲骨文中的「王」字看起來和斧鉞的外觀相似，於是有了斧鉞象徵王權的說法。

此外，古代天子將斧鉞賜予諸侯或大臣，就是授予他們征戰殺伐的權利，也就是授予兵權，因此無論作為武器，或是王權、兵權的象徵，鉞在古代都可以說是權力的化身。