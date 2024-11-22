日本以乾淨整潔聞名，即便是馬路上也沒有髒污或油漬，近日一名印度網紅前往日本旅遊，想測試傳聞是否為真，於是只穿著一雙白襪子在街頭散步，沒想到當她展示成果時，襪子依然乾淨如新，震驚不少網友。

綜合外媒報導，印度網紅Simran Balar Jain為了測試日本街道的乾淨程度，先是前往便利商店買了一雙白襪子，接著坐在路邊換上，只穿著襪子走在斑馬線和人行道上。

影片中可見，即使她走在人潮眾多的繁華街道上，事後展示實驗結果時，白襪依然乾淨如新，影片曝光後，網友們看了也大吃一驚，許多人坦言不敢相信自己的眼睛，還說襪子比家裡還乾淨；不過有網友質疑根本不可能，「最後一個片段肯定是在步行之前拍攝的」。

事實上，日本總能維持環境整潔的原因，除了從小到大養成的清潔習慣及守規矩的道德觀念之外，對於街道及公共場所的環境美化意識非常強烈，垃圾分類規章也十分嚴格。