古代皇帝駕崩，臨終前都會留下遺詔，總結自己過去的功績，另一方面則是安排自己的身後事，包括皇位繼承人等重要問題。而皇帝遺詔作為國家重要的官方文書，除了會詔告天下，還會收錄在當朝的官修實錄，不過清朝乾隆卻是例外。

根據《搜狐網》報導，現今檢閱乾隆朝的實錄，能夠看到乾隆遺詔原文的記載，但根據清史學家孟森的考證，乾隆遺詔卻未見於《東華錄》之中，也就是說，實錄中這道遺詔是經後人修訂，再根據其他史料的記載增添上去的。至於嘉慶皇帝在修訂乾隆朝官史的時候，為何不肯收錄乾隆的遺詔原文，而是用轉述的方式記錄，是因為認為有些內容不合適，所以進行了刪減。

事實上，乾隆皇帝晚年時很喜歡誇耀自己的豐功偉業，包括平定準噶爾、大小金川叛亂等，更自稱「十全老人」，所以死前也在遺詔中花了不小篇幅讚揚自己的軍事功績。但是乾隆還提到了白蓮教的川楚之亂，直言白蓮教的首領都已經就範，很快就可以完成鎮壓工作，遺詔還表現出太平盛世的樣子，但其實與事實相去甚遠。

自乾隆禪讓皇位給嘉慶後，看似過著悠閒的太上皇生活，但他不願意徹底放權，所以嘉慶即便登基，充其量是個傀儡皇帝，同時也給了和珅一個可乘之機。和珅對朝政的把持，讓大清王朝沒有及時應對川楚之亂，導致民間叛亂持續蔓延。

乾隆去世後，反清活動更是猖獗，根本不是乾隆遺詔中所說的太平盛世。至於川楚之亂，是從嘉慶4年開始，前後共用了7年時間才大致平定，於此同時也耗費了巨大國力。

乾隆在遺詔中不顧事實真相，對自己的功績自吹自擂，嘉慶擔心這些話語會成為歷史笑柄，為了保全乾隆的顏面，才要求史官在修訂實錄時，不准收錄遺詔原文。