大陸年輕人最近流行「組團開房間」，但他們並非是在飯店開趴，而是因為冬天換季洗衣不方便，大學生們直接將飯店的鐘點房當作「洗衣房」，既省錢又方便，直呼是「性價比之選」。

綜合陸媒報導，近日大陸社群平台一篇「換季洗衣攻略」在網路上爆紅，吸引不少大學生跟風仿效。報導指出，不少大學條件有限，宿舍內沒有洗衣機，或是數量不夠、沒有足夠大的滾筒，難以清洗大件衣物，尤其是在沒有烘乾機的情況下，清洗秋冬的棉被、毛毯、羽絨服、毛衣等，可能大半個月都乾不了。而在洗衣店洗一件羽絨服，可能要數十元至100元人民幣（約新台幣455元）。

相比之下，在飯店花1、200元人民幣（約新台幣910元）開一間鐘點房，就能用上幾萬塊的商用洗烘設備，烘出來的衣服蓬鬆柔軟，甚至還有不少人選擇「組團開房間」，幾個人一起「拼單」，不光能洗烘眾多衣物，還可以在房間裡追劇、洗澡和休息，讓大學生們直呼是「性價比之選」。

報導指出，記者實際帶著兩大包衣物實測，4小時內，共分3次把所有衣物全部洗烘完成，就連抱枕、毛絨玩具也烘乾得很徹底，然而如果按照連鎖洗衣店的價格，洗完這些大約需花費640元人民幣（約新台幣2915元）。

對此，不少大陸網友紛紛留言直呼「真是長見識了，竟然有人這麼做」、「全寢室一起開房，平均下來比在學校洗還方便、便宜」、「不用排隊還能烘乾，多洗幾件就回本了」。