大陸深圳一對情侶日前在飯店親熱時，突然遭到2名陌生男子闖入房間，嚇得直接滾下床，並痛罵「造成心理陰影」，每天晚上都睡得不安穩。

綜合陸媒報導，莫姓男子17日凌晨與女友一起入住南山區一間飯店，不過入住半小時後，正當他和女友在床上親熱時，2名陌生男子突然刷卡闖入房間，嚇得莫男與女友直接滾下床，全身直發抖。

莫男指控，雖然2名男子開門後立即退出，但他與女友卻開始失眠，精神及心理上受到很大的傷害，「可能以後我們進行親密行為時，心裡都會想著會不會有人推門而入，這件事給我們造成了很大的心理陰影」。

對此，飯店表示願意退回房費，並且賠償3晚的住宿價格，共計人民幣1236元（約新台幣5560元）。但莫男不接受，認為這完全不足以彌補他和女友的精神創傷，要求飯店正式道歉，並支付人民幣5000元（約新台幣22500元）精神損失費，不過雙方未能達成協議，將對簿公堂。