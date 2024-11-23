愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，自幼被送進宮中，成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，大起大落的人生堪稱傳奇。不過外界不解，溥儀去世時，大清王朝已經滅亡55年，為何還能葬入「皇陵」？事實上溥儀最初安葬在北京八寶山革命公墓，後來於1995年遷到「華龍皇家陵園」，雖然與葬於清西陵的光緒陵墓僅距離200公尺，但溥儀並沒有真正葬入大清皇陵，而是葬在私人公墓。

根據《搜狐網》報導，愛新覺羅·溥儀登基時年僅3歲，儘管當時在官員的建議下，已著手進行陵園的修建工作，但後來經歷清帝退位，加上戰亂，皇陵的事情便就此停擺。二戰結束後，溥儀從蘇聯引渡回國，經歷了十年的勞動改造後被特赦出獄，開始了新的生活，直到1967年10月，在北京因病逝世，享壽61歲。

溥儀死時清朝已亡國55年，無葬入皇陵的可能，因此骨灰被放置在北京八寶山革命公墓，後來一位香港人張世義找到了溥儀第5任妻子李淑賢，想要將溥儀安葬在他投資的陵園內。而這座陵園名為「華龍皇家陵園」，是私人經營的商業公墓，位置就在清西陵旁邊，距離光緒皇帝的崇陵僅約200公尺。

儘管眾人認為，張世義是想蹭皇陵的熱度，藉此炒作自己的陵園，但李淑賢仍堅持想要完成溥儀生前的遺願，就算不能真正葬入皇陵，離它近一些，也算是一種安慰。2005年，愛新覺羅的後人又將祥貴人譚玉齡葬入溥儀身旁，同年經皇后婉容的弟弟同意，婉容以「招魂」的形式和溥儀合葬。

有了清朝末代皇帝、皇后還有貴人葬在此處，華龍皇家陵園就算不是真正的大清皇陵，也打響了名號。