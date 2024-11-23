古代皇帝擁有後宮佳麗三千，不少女子為了爭寵，甚至不惜明爭暗鬥，尤其是從貴人晉升為「嬪」時，更是欣喜若狂，只因背後擁有3大特權，讓後宮女子眼紅。

大陸知名博主孫雅鑫指出，封建社會最大的特點之一就是等級森嚴，即便成為皇帝的女人，還要被分為三六九等。《清史稿‧后妃列傳》記載，「皇后居中宮，皇貴妃一，貴妃二，妃四，嬪六，貴人、常在、答應無定數。」

由此可知，即便皇帝後宮佳麗三千，但重要的位置上，人數是有限定的，不同身分地位的嬪妃之間，差距可說天差地別。尤其是當貴人被晉升為嬪位，總是陷入狂喜，背後原因不僅僅代表著皇帝對其寵愛有加，更是成為主子的重要標誌，擁有3大特權。

首先是擁有子嗣的扶養權，位份低的女子即便生下皇嗣也沒權撫養，甚至想見上一面都很困難，不過嬪以上的女子不僅享有撫養權，就算沒生下一男半女，也有權利收養貴人、常在、答應的孩子，來鞏固自己的地位。其次是擁有獨立宮殿，清代後宮只有嬪以上，才算是一宮主位。

第三，嬪以上的女子死後才能葬在皇陵，《清史稿‧后妃列傳》記載，「先朝妃、嬪稱太妃、太嬪，隨皇太后同居。」當先帝駕崩以後，只有嬪以上的女子才能被封為太妃跟太嬪，並且被皇室繼續奉養，去世後還能夠葬入皇家宗廟，至於其他地位較低的女子則多半沒有好下場。