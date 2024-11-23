從春秋戰國到清朝末年，宮女一直是皇宮運作中不可或缺的一環，她們的命運與皇權的興衰緊密相連，不過宮女看似光鮮亮麗，其實隱藏著許多不為人知的心酸苦楚，尤其出宮後大多無法生育。對此，清朝末代皇帝溥儀就曾道出背後真相，原因讓人心疼。

根據《搜狐網》報導，清朝滅亡後，有上千宮女被遣散出宮，但真正出嫁的人卻極少，照道理說，出自皇宮的宮女雖然沒有妃子好看，至少也是精挑細選、家世清白且長相端正者，為何出宮後，行情卻這麼差？

對此，溥儀坦言，並非宮女們不受待見，而是宮女作為皇家最底層的奴婢，進宮後一切都需要謹言慎行，每天生活在擔心恐懼之中，就怕一不小心掉腦袋，因此壓力極大。生理上還需要克服惡劣的氣候伺候主子，每天早起晚睡，在身心飽受折磨的狀況下，多數宮女都患有隱疾，中醫稱之為「積鬱成疾，形成血瘀」，不容易受孕。

這在「不孝有三，無後為大」的古代，是一件不被夫家所接受的事，更何況宮女出宮時，往往已經過了適婚年齡，甚至成為「老姑娘」，要找到如意郎君婚嫁，也變得格外困難。

出宮後的宮女因為沒有謀生技能，只能靠著做苦力或賣藝等低賤的工作來維持生計，甚至不得不淪為風塵女子，在貧窮和病痛中度過餘生。