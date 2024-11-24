大陸浙江一名洪姓男子沉迷網路直播，經常斗內心儀的女直播主，甚至為了當「榜一大哥」，不惜偷銅料變賣、啃饅頭果腹，前後打賞超過人民幣400萬元（約新台幣1800萬元）。

綜合陸媒報導，浙江省寧波市一名洪姓男子，今年初沉迷網路直播，多次大手筆打賞心儀的女直播主，後來被家人發現，遭到限制消費，但他沒有就此停手，反而動起歪腦筋，5月開始多次利用職務之便，趁著送貨時行竊銅料變賣。

後來洪男行竊敗露，警方調查發現，他盜竊40多次，先後獲利超過人民幣230萬元（約新台幣1035萬元），而這些錢都被斗內給了女直播主，且不到一年已打賞超過人民幣400萬元（約新台幣1800萬元），自己餓了只啃饅頭果腹。

洪男坦言，自己不求和直播主見面，就只想當「榜一大哥」，聽對方甜美地喊他一聲「謝謝哥哥」。最終洪男因涉嫌竊盜罪遭到逮捕，警方也成功追回人民幣100多萬元（約新台幣450萬元）贓款歸還給受害工廠。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「嘴甜真不錯，這聲哥哥真值錢」、「娶一個回家叫你哥哥不是更好」。