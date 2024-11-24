古代封建社會，帝王為了拓展國家版圖或是抵禦外侮，不惜發動戰爭、掠取資源，不過一旦士兵戰死，他們老家的妻子又該何去何從？事實上除了承受婆家強行施加的「剋夫」指控，還可能被賣到青樓，過著送往迎來的悲慘生活。

大陸知名博主孫雅鑫指出，古代除了考中科舉的學子不用強制參軍，其餘成年男性都必須接受國家徵召，如果遇到亂世，很可能一去不回。杜甫《新婚別》就提到「結髮為君妻，席不暖君床。暮婚晨告別，無乃太匆忙。」描述的是夫妻剛結婚就面臨分別，妻子只能望眼欲穿地盼望著丈夫平安歸來。

眾所皆知，古代女子社會地位低下，男性是家裡的勞動力以及主要的經濟來源，一旦參軍時不幸戰死，妻子又該如何生活？事實上，朝廷會給遺屬一筆撫恤金，但是這筆錢會先交到雙親的手裡，如果雙親身亡，才會交給遺孀。

值得注意的是，宋代以前，寡婦再嫁是很正常的事，甚至有些朝代會認為寡婦旺夫，丈夫之所以去世，是因為丈夫福薄。可是程朱理學興起之後，寡婦再嫁就成了令人不齒的事情，自此之後守寡才成為女性的標配，甚至可能因為和別的男性說了幾句話，就被左鄰右舍指指點點，甚至是歪曲事實。

更慘的是，有些婆家會認為是媳婦剋死自己的兒子，天天折磨兒媳，或是直接轉賣給別人，甚至賣到青樓，再拿著賣媳婦的錢給其他孩子張羅婚事，可悲的是，兒媳的娘家不會插手干預。