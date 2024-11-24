印度一名25歲男子因癲癇發作，送醫後宣告不治，沒想到在火化前一刻突然「復活」，被緊急從柴火堆上救起，緊急送回加護病房。不過即便如此，男子經過一番搶救後仍不幸離世。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦，25歲男子Rohitash Kumar患有語言及聽力障礙，21日因為癲癇被緊急送醫救治，期間接受心肺復甦術，但心律卻趨於平緩，送抵醫院後被宣告不治。

事後Kumar的家人依照印度教儀式，將他安置在柴火堆上，準備進行火化，不料在點火前一刻，有人發現Kumar的屍體突然動了，這才驚覺他並沒有死亡，於是立刻將他從火柴堆救下，並緊急送往加護病房。不幸的是，Kumar的情況並沒有好轉，最終仍在轉院期間去世。

報導指出，Kumar死於「慢性阻塞性肺病」（COPD）等肺部疾病導致的呼吸衰竭，但醫師起初並沒有進行屍檢，且在沒有驗屍的情況下，就準備了死亡報告。事件曝光後，相關單位已介入調查，其中涉案的3位醫師因為疏忽，目前已遭到停職處分。