在火藥還沒發明的冷兵器時代，軍隊之間的對戰，靠的是強悍的硬實力，以及出類拔萃的軍事才能和作戰策略。秦漢時期，中原王朝面對驍勇善戰的匈奴，除了在北方修築長城，還在邊關地區種植大量榆樹，手段十分高明。

根據《搜狐網》報導，匈奴騎兵憑著機動性高的優勢，經常南下掠奪物資，如果不加以阻擋，就能在極短時間穿梭好幾百公里。為此，中原王朝除了修建萬里長城，阻擋騎兵進犯，還組織人力在邊關地區種植大量榆樹，背後有3大考量。

首先，匈奴之所以能長期騷擾邊境地區，靠的就是騎兵的機動性，而榆樹枝幹扭曲、根部突出地面，就連樹枝也會垂到地上，有助於阻擋騎兵的行軍速度，為中原軍隊換取更多的準備時間；同理，也能減緩匈奴騎兵撤退的速度。

其次是，當匈奴行經榆樹林時，一旦踩到榆樹葉就會發出沙沙聲響，能讓守軍有所警覺，及時應對匈奴的步步進逼。

第三，榆樹在必要時候，其果實、樹葉及樹皮也能充作糧食，讓士兵們填飽肚子，畢竟歷代戰爭看重的是後勤保障，加上古代運輸條件不佳，一旦匈奴騎兵大舉入侵，邊境很容易出現斷糧的情況；而匈奴作為遊牧民族，主食皆為肉類，自然很難接受將榆樹當成糧食果腹。