唐朝長安曾是權力與繁華的中心，宰相狄仁傑以卓越智慧與忠誠名留史冊，他的兒子曾在其遺物中發現一份奏摺，上面記錄著武則天親筆批示的8個字：「朝堂之上，與卿推心」，意外揭示狄仁傑與武則天之間罕見的深厚信任與君臣情誼。

重返朝廷

根據《搜狐網》報導，天授二年，狄仁傑應召回朝，身穿朝服步入皇宮，面容沉穩。武則天端坐龍椅，親自任命他為地官侍郎，兼任鳳閣鸞臺平章事。

此舉震驚朝廷，狄仁傑默默應允，展現低調與從容，這一任命不僅肯定了他的才智，也鞏固了他在朝中的地位。果然，狄仁傑以卓越治理能力穩定朝政，屢次以智慧化解分歧，贏得官員敬佩。

特殊待遇

同時，武則天特別提拔張柬之為侍郎，使他與狄仁傑成為朝中支柱，狄仁傑在宮中享有特殊待遇，例如不必輪值夜班，但仍在家中審閱奏章，提供建議，確保政務順利推進。這一安排顯示武則天對他的高度信任，也凸顯了狄仁傑低調勤勉的作風。

久視元年，狄仁傑進拜內史，成為朝中最受尊重的宰相之一，他隨武則天巡視三陽宮，言辭睿智，深得讚賞，武則天更賜予他京城豪宅以示厚愛。然而，同年9月，狄仁傑病逝，享年71歲，武則天深感哀痛，下令朝廷停朝3日以示悼念。

君臣情誼

狄仁傑去世後，兒子狄光嗣整理遺物，意外發現一份奏摺，上面記錄武則天批示的8個字：「朝堂之上，與卿推心」，這8字揭示了二人罕見的信任與情誼，超越一般君臣關係，是相互尊重、真心相待的伙伴象徵。

狄光嗣小心保存這份遺物，視為父親智慧與忠誠的見證，這段歷史不僅彰顯了狄仁傑的政治才華，也留下了一段忠誠、智慧與信任的佳話。