古代封建社會中，王公貴族的陵墓不僅象徵身份地位，也承載著後人緬懷先人的情感，「明祖陵」作為明朝開國皇帝朱元璋祖輩的墓地，建造歷時約30年，規模宏大、華麗非凡；每年清明，朱元璋都會親自前往祭祀，彰顯其在政治、宗教與象徵層面的重視。然而，陵墓選址低窪，屢遭洪水侵襲，最終在清朝康熙年間被洪澤湖吞沒，直到近300年後，由於一次特大乾旱，湖水退去，這座傳奇的「水下皇陵」才重見天日，引發考古界和旅遊界的震撼。

根據《搜狐網》報導，明祖陵自洪武十八年（1385年）起，由朱元璋為其高祖、曾祖與祖父修建，整個工程浩大，耗時約30年。陵墓建成後，每年清明，朱元璋都會親自前往祭祀，可見其對祖先敬奉的重視程度，以及陵墓在皇家制度中的重要地位。

水患之災

然而，明祖陵選址於一片水域附近，使其長期面臨水患威脅。史料指出，自明弘治七年（1494年）起，黃河改道，淮河及洪澤湖水患頻繁，明祖陵因此屢遭浸水，最終在清康熙十九年（1680年），洪澤湖的水勢將整座陵墓淹沒，使其沉入湖底，長期隱沒於世人眼中。

再現天日

1960年代，洪澤湖再次遭遇特大乾旱，湖水水位驟降，明祖陵才重見天日。最先浮出的，是陵墓的拱門與橫梁，隨後大量石像與雕塑也露出水面，包括麒麟、雄獅以及文武大臣像。部分石像傾覆、散落於淤泥之中，景象神秘而震撼，使人驚嘆於300年前帝王陵墓的雄偉與精緻。

明祖陵的再次現身，為現代考古研究提供了珍貴的案例，一方面，它展現了明代皇陵的建築制度、石刻藝術與祭祀儀制；另一方面，也凸顯了地理選址、風水理念與水患災害對帝王陵墓的影響。然而，出土後的文物保護成為一大挑戰，為防止石刻氧化與風化，當局最後決定再次灌水，使地宮重新淹沒於湖底，以確保文物長期保存。