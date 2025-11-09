歷史上許多古墓都曾遭盜，但北京萬壽山上一座明朝皇妃墓卻不同凡響，傳說這座古墓數百年來無人敢動，連乾隆皇帝親眼見到墓門上的8個字時，也被震懾得立刻停止挖掘。民間傳說稱，皇妃生前精研玄學，精心選址並留下神秘文字，使這座墓成為歷代人心生敬畏的存在。

根據《搜狐網》報導，春秋戰國之後，無論是最高統治者還是王公貴族，都特別講究厚葬，也因此催生了盜墓行業，歷代帝王的陵墓幾乎無一倖免，秦始皇、漢代諸帝的墓穴都曾遭盜掘。然而在眾多古墓中，這座墓卻從未被觸碰，甚至連乾隆皇帝也心生畏懼。

皇妃墓玄學加持

相傳這座古墓是明孝宗時期某位皇妃的陵墓，位於北京萬壽山上，尤其她生前精研玄學，早預料到死後可能有人覬覦她的墓穴，因此要求安葬於隱蔽之地，遠離塵世干擾。最終，她的遺體葬於瓮（ㄨㄥˋ）山，也就是後來的萬壽山，民間還流傳，她甚至曾推算出幾百年後，會有皇帝為她守護陵墓。

令人驚奇的是，數百年間無論戰亂或和平，這座古墓始終未遭盜掘，保存完好。雖然皇妃墓內肯定藏有珍貴陪葬品，但沒有盜墓者敢冒險。

墓門8字懾乾隆

乾隆皇帝修建頤和園時，曾注意到萬壽山上的這座墓，原想挖除墓地，卻有人提醒不可輕動。乾隆不信，親自前往探查，直到看見墓門上刻有「你不動我，我不動你」，頓時震懾不已，立刻下令停止挖掘並恢復原狀。

為安撫墓中靈氣及祈福避邪，乾隆在墓旁修建一座廟宇，這座廟宇後來成為萬壽山佛香閣，不僅守護了古墓，也讓這段歷史傳說與萬壽山緊密相連，增添了濃厚的神秘色彩。