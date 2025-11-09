作為歷史上唯一的女皇帝，武則天不僅掌握至高無上的權力，也有挑選男寵的嚴格標準，年輕貌美、身材健壯只是基本條件，其中有一項更是絕大多數人無法達到。武則天的挑寵秘訣，不僅展現她獨特審美，也反映出她身為女皇對權力與欲望的精準掌控。

根據陸網報導，歷代皇帝後宮佳麗三千，而武則天作為唯一的女皇，自然也有自己的男寵。不同於男性皇帝，她無法公開徵選，只能私下挑選，並且必須符合5大條件，否則便無法入宮服侍。

首要條件是年輕、第二則是貌美，《舊唐書》記載，武則天男寵薛懷義「偉形神，有膂（ㄌㄩˇ）力」，不僅相貌非凡，也十分高大威猛；張易之「年二十餘，白皙美麗」、張昌宗「面似蓮花」，兩人都是相貌出眾的俊美男子。沈南璆則溫文儒雅，也是清秀美男，足見武則天對顏值的重視。

第三條件是身體強壯，無論是薛懷義還是張昌宗，都以健康體魄和床上技巧獲得女皇青睞，《唐史演義》記載，沈南璆甚至在房事上不輸薛懷義，深得武則天滿意。武則天對男性的生理條件極為在意，若不符合自然難以受寵。

第四條件是政治能力，武則天是一代女皇，絕不容許身邊侍從平庸無能，男寵除了討女皇歡心，更要能參與朝政、理解她的想法並守口如瓶。這一點是大多數男人無法做到的，也是許多人無法晉升為寵臣的關鍵。

最後則是矜持，《太平廣記》記載，青年才俊宋之問雖才華出眾，但因過於主動自薦，遭女皇拒絕，顯示男寵須懂得分寸，不可輕易獻身，武則天欣賞的是既有能力又懂得自持的男人。