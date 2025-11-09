三國時期，西涼名將馬超強攻葭（ㄐㄧㄚ）萌關，氣勢洶洶，威脅蜀漢邊境。在諸葛亮出謀劃策的輔助下，劉備親自下令，暫緩趙雲上陣，派張飛迎敵，這一安排不僅考量將士安危，更暗藏戰略盤算，充分展現蜀漢領袖在亂世中運籌帷幄、調動人心的智慧。

根據《搜狐網》報導，三國流傳「一呂二趙三典韋，四關五馬六張飛」，按武力排行各路名將，其中呂布雖勇猛，但因效忠董卓助紂為虐，最終孤立無援、結局悲慘；相比之下，關羽、張飛、趙雲的單挑，並非僅靠武力，更多依靠主公支持與策略安排。名將之間的對決，常伴隨人心較量與政治智慧，而非單純比武。

激發張飛戰意

面對馬超強攻葭萌關，諸葛亮提出戰略建議，他預見唯有張飛與趙雲可與馬超匹敵，但仍建議劉備派張飛應戰，於是劉備便下令暫緩趙雲上陣。為激發張飛鬥志，諸葛亮特意提起關羽的英雄事蹟，暗示張飛唯有全力以赴才能抗衡馬超，張飛聞言，立刻展現強烈戰意，回想長坂坡一役的榮光，全力迎敵。這番操作不僅激勵張飛，也穩住劉備情緒，凸顯諸葛亮對人心掌控的精準與策略智慧。

劉備背後盤算

劉備之所以刻意阻止趙雲上陣，是為保護戰將性命，也兼顧未來策略，因為一旦趙雲在激戰中重創馬超，可能導致馬超拒絕投降，影響蜀漢在西川的佈局。最終，張飛與馬超激烈交鋒，直到趙雲趕到，馬超才意識形勢不利，決定投降，此戰充分展現蜀漢將士勇武，也彰顯劉備運籌帷幄、以仁義收服敵將的智慧。