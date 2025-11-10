東漢末年天下大亂，魏蜀吳三家最終歸晉，由司馬氏建立的西晉短暫實現大一統，卻僅存50年便迅速滅亡。從司馬家族篡權掌控朝政，到宗室與權臣明爭暗鬥，再到八王之亂與北方胡族南侵，內憂外患交錯，最終將王朝推向深淵，西晉的覆亡，不僅揭示權力集中與家族內鬥的致命風險，也成為後世不可忽視的歷史警鐘。

三國鼎立

根據《搜狐網》報導，東漢末年天下大亂，民生困苦，曹操掌控北方，劉備盤據西蜀，孫權統治江東，各自招攬人才、擴充軍備。西元220年曹操去世，其子曹丕逼迫漢獻帝禪位，登基稱帝，國號魏，結束延續400年的漢室江山；次年劉備在成都稱帝，建立蜀漢；229年孫權在武昌稱帝，國號吳，至此三國鼎立格局正式形成。

司馬家族崛起

魏明帝曹睿早逝，其8歲養子曹芳繼位，朝政大權落入大將軍曹爽與太傅司馬懿手中。西元249年司馬懿發動高平陵之變，誅殺曹爽三族，逐步掌握魏國大權，此後司馬氏多次發動宮廷政變與暗殺，權勢不斷鞏固，司馬昭平定諸葛誕叛亂後，權力達到巔峰。

西元260年，曹髦不甘成為傀儡，被刺身亡；司馬昭改立曹奐為帝，實際掌控朝政。263年司馬昭派兵滅蜀，迫使劉禪投降；264年司馬昭受封晉王，次年其子司馬炎廢魏建立西晉，完成統一北方的第一步。

西晉內憂外患

西元279年，司馬炎發動滅吳戰爭，次年三國統一，為鞏固宗室勢力，他大規模封親族，種下禍根。290年晉惠帝繼位，引發八王之亂，16年的內亂使北方空虛，胡族趁機南侵，311年匈奴劉聰攻陷洛陽，316年長安也被攻破，致使西晉滅亡。

這個短命的大一統王朝，從三國統一到滅亡僅50年，歷經篡權、內亂與外患交織。西晉覆亡的歷史不僅令人感慨，也揭示家族內鬥與權力集中對王朝穩定的致命威脅。