西元280年晉武帝司馬炎才發動南征東吳，完成三國統一，但蜀漢早在262年就已滅亡，晉武帝之所以遲遲不伐吳，背後涉及多重因素，包括西晉初期政權尚不穩固，北方邊患與地方叛亂頻繁，南方東吳雖衰弱仍有抵抗力，加上瘟疫與社會恢復所需時間，以及內廷權臣的政治考量，都讓晉武帝不得不暫緩行動，直到280年才完成統一大業。

根據《搜狐網》報導，西元262年蜀漢在司馬昭指揮下，被西晉軍隊攻破成都，蜀漢皇帝劉禪投降，蜀國滅亡，此時東吳國力雖衰弱，但仍保持獨立。理論上，西晉完全有能力南征東吳，但司馬炎卻直到18年後才發動南征，讓後人百思不得其解。

政權依賴

司馬炎於265年即位，建立西晉，承繼父祖基業，但他缺乏顯赫軍功與豐富政治經驗，因此需依賴朝中重臣，尤以賈充為重。賈充不僅政治地位高，還與司馬炎有親戚關係，其女賈南風嫁給司馬炎之子司馬衷，在治國與決策上對司馬炎影響甚大。

內憂外患

史書記載，司馬炎即位初期政權尚不穩固，北方幽州、并（ㄅㄧㄥ）州及西北民族偶有叛亂，地方民變頻仍；南方則有東吳政權存在。加上當時江南曾發生瘟疫，社會秩序需要時間恢復，這些內憂外患，使西晉難以立即集中兵力南征東吳，正因如此，司馬炎暫緩對吳的攻勢。

一統三國

隨著歲月推移，西晉政局逐漸穩定，北方邊患與地方叛亂得到控制，瘟疫消退，朝廷得以集中兵力。西元280年，司馬炎派大將杜預、王濬率軍南征，東吳幾無抵抗力，晉軍迅速攻破建業（今南京），俘虜吳帝孫皓，東吳滅亡，三國鼎立局面徹底結束，中原再次實現大一統。

總結而言，晉武帝延遲南征東吳，並非怠慢或恐懼，而是受制於內外政局、邊患、瘟疫與社會恢復的多重因素，當各項障礙解除後，司馬炎才能一舉完成統一大業，奠定西晉統治基業。