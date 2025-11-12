清朝江蘇徐州的地主李宗靖，為了打發閒得無聊的兒子李衛，花費萬兩白銀為他捐官，本以為只是個形式，沒想到李衛靠著敏銳的觀察力和果敢手段，在官場上屢建奇功，從兵部小官一路升至封疆大吏，治理鹽務、打擊私鹽、推行改革，深得雍正、乾隆器重，最終成為一代名臣。

捐官入仕

根據《搜狐網》報導，李衛出生在江蘇一戶地主家，自幼不擅讀書，對四書五經一知半解，遲遲未考取功名，其父李宗靖為了讓他有事情做，加上希望有朝一日李家能出大官，就決定花錢買官。碰巧朝廷為籌措財政，開放捐官途徑，李宗靖豪擲萬兩白銀，讓李衛入仕兵部員外郎，雖權力不大，但算是踏入官場的第一步。隨後，他又被任命為戶部郎中，開始接觸實際政務。

初露鋒芒

李衛在戶部任職時，敢於直言，經常與權貴正面交鋒，尤其是與四阿哥（後來的雍正皇帝）的互動，引起注意。雍正即位後，便派李衛負責雲南鹽務查辦，成功追回大量虧空，出色表現讓雍正十分器重，隨後升任雲南布政使，後來又調任浙江。

政績卓著

在浙江擔任巡撫期間，李衛嚴厲打擊私鹽，推行「攤丁入畝」改革，改善百姓生活。他整治治安、清廉自律，親戚犯法也一視同仁地嚴懲，雖然與同僚關係緊張，但憑藉出色能力，他深得雍正信任，最終升任浙江總督、直隸總督，成為掌握實權的封疆大吏。

雍正去世後，李衛仍受乾隆重用，乾隆三年（西元1738年）病逝於直隸總督任上，享年52歲，乾隆還特命朝廷以總督的規格賜予祭葬，追諡號「敏達」，入賢良祠。李衛從一個靠父親花錢入仕的富二代，一路成長為一代名臣，仕途充滿戲劇性和傳奇色彩，才幹與運氣共同成就了他非凡的人生。