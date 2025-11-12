三國時期，周瑜不僅是東吳軍事天才，更是國家大事的核心智囊，他臨終前警告孫權，劉備若不除，將成為東吳的重大隱患，然而孫權輕忽此言，任由劉備坐收漁利，引發夷陵之戰等連串危機，險些讓東吳陷入滅亡邊緣。周瑜早逝，使東吳錯失掌握天下的黃金機會，也改變了三國歷史格局。

根據《搜狐網》報導，周瑜出身世家大族，自幼聰慧過人，年輕時便與孫策結為摯友，不僅提供資金與住所支持，還親自參與打江山，他供應戰船、兵器與糧草，對孫策開疆拓土起了關鍵作用。周瑜既精於作戰，又能統籌後勤，一邊領軍作戰，一邊安排糧草、策劃戰略，孫策臨終前囑咐孫權：「外事不決問周瑜，內事不決問張昭」，可見周瑜在東吳的重要地位。

臨終警告

周瑜臨終前提醒孫權，劉備野心勃勃，借荊州不還，並意圖侵占益州，若不除，將成東吳致命隱患。孫權表面答應，心中卻不以為意，以為讓劉備與曹操爭地利，自己坐收漁利即可，結果劉備得益州後翻臉，漢中之戰更戰勝曹操，若與東吳正面交鋒，勢必吃虧。

劉備作亂

後來關羽在樊城輕敵，被孫權趁機與曹操聯手擊敗，東吳才奪回荊州，然而劉備不甘，發動夷陵之戰報仇，使孫權陷入苦戰，幸好陸遜以智取勝，才保住東吳江山。若劉備不死，東吳恐將面臨滅頂之災，事後孫權悔恨，若當初聽從周瑜建議，及早除掉劉備，東吳或早已掌握天下大勢。

錯失天下

若周瑜再活數年，東吳或已將荊州、益州納入版圖，與曹魏二分天下，三國格局將完全不同。然而命運弄人，周瑜英年早逝，劉備插手，使司馬氏最終得以篡位，三國終成晉朝天下。