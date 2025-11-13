在人類數千年的歷史中，公元536年被稱為「最黑暗的時刻」。那一年，太陽光被厚厚的火山灰遮蔽，天空如暮色般灰暗長達18個月，寒冷、饑荒、瘟疫接踵而至，從歐洲到中國文明陷入絕境。《搜狐網》指出，科學家透過冰芯與史料，揭開這場跨越半球的災難真相，也讓人們看見氣候如何一次次改寫人類命運。

冰封世界的開端

科學家在南極冰層中發現一層形成於公元536年前後的黑色火山灰，成分指向冰島這個地方，那次超級火山爆發，將火山灰與二氧化硫送入平流層，形成巨大「屏障」，把陽光反射回太空，全球氣溫驟降。歐洲湖底泥層顯示，當時花粉數量銳減，喜暖植物幾乎滅絕，日本諏訪湖頻繁出現異常結冰現象，中國史書亦記載「星孛於大角，京師饑，米斗五百」，顯示異象與饑荒並發。

饑荒與瘟疫的煉獄

自536年起，世界陷入寒冷陰霾，羅馬白晝如暮色，農作物凍死；中國北方夏天結冰，民不聊生；歐洲葡萄園枯萎，查士丁尼皇帝為糧荒發愁。隔年，饑荒蔓延成地獄景象，「民相食」的記載出現在史書。540年鼠疫爆發，從埃及傳至君士坦丁堡，每日死亡上萬，東地中海人口減少三分之一，帝國復興夢破碎。

氣候改寫王朝命運

歷史證明，氣候突變不僅奪命，更能改寫人類進程。1600年後的「小冰期」讓明朝陷入旱災與蝗災，最終引爆李自成起義與崇禎之死；寒冷迫使女真人南下入關，建立清朝；歐洲則在嚴冬中誕生文藝復興與啟蒙運動，文明在苦難中重生。氣候學家指出，中國歷代亂世多發於氣候異常期，溫度下降、糧食減產引發連鎖動盪。公元536年的天象異變，正是人類歷史上最深刻的「黑暗試煉」。