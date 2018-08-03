搶選票 急拋利多政策

2018年08月03日 04:10 中國時報 張理國 、 簡立欣 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

9合1選舉投票日愈逼愈近，行政院開始急推政策利多，搶攻青年選票，除了已上路的擴大育兒津貼、托育補助外，行政院昨加碼通過「就學貸款輕鬆還措施」，9月1日起實施，新增4年「只繳息不還本」的寬緩優惠，正在還款的50萬人都可受惠。

政院近期推出的利多政策，以青年與少子化對策為主，擴大育兒津貼、托育補助已在8月1日上路；另外，最低租金6500元起跳的林口世大運社會住宅，新增「新婚或育幼戶」可抽簽；教育部「就學貸款輕鬆還」，全部精準鎖定畢業生、社會新鮮人、新手爸媽等青年族群。

4年只繳息 50萬人受惠

教育部昨在行政院會向行政院長賴清德報告「就學貸款輕鬆還措施」，會後教育部高教司長朱俊彰表示，現行政策是所有貸款人寬限期1年，未來新增「只繳息期」。以目前銀行利率1.15％、學貸30萬元計算，每個月必須還3273元；如果申請「只繳息期」，每月只要還288元，「不到原來的十分之一。」

另一個放寬條件「緩繳息」，不用還本金也不用還利息，是針對經濟弱勢者，之前月薪3萬元可申請，9月之後放寬為3.5萬元。

緩繳息 放寬為月薪3.5萬

朱俊彰表示，每個貸款人一生中都可以申請4次，隨時視自己需求申請；貸款人不需要跑銀行，只要下載表格填妥，寄回原對保銀行即可。

至於需要的預算及從哪裡編列，朱俊彰表示，預估第1年預算要6億元，至第9年推估最高會到15.4億元，第12年因為有學生已經還完，降為12.9億元。

拚經濟 解決低薪卡實在

朱俊彰表示，因為少子化，政府的負擔學貸利息逐年下降，過去5年少了6億元利息，所以政府財政是可以負擔新學貸還款政策。

他補充，目前所有申請學貸的學生和畢業生大約87萬人，每人平均貸款28到30萬元，其中50萬人正在還款；另外有7504位學生逾期還款，逾放比0.56％，今年度畢業生、逾期還款者以及現在仍在還款者，都可以適用新政策。

姚立德說，新制措施與選舉無關，只繳息不還本的用意，是要減輕畢業年輕人繳款壓力，希望對職涯發展有幫助，甚至可以把錢投注在創業資本中，若與另一半結婚生小孩，也可以減輕夫妻倆立即還款壓力。

姚立德特別說明，「緩繳期」跟「只繳息期」可以交互運用，目前已申請「緩繳期」的有4萬人，再加上新增受惠3.8萬人，合計約7.8萬人可受惠。

對於行政院近期猛釋利多，國民黨團書記長曾銘宗認為，許多政策都是倉卒推出，明顯是選舉年到了，為了選票才推出，如今又有延長學貸還款期政策，同樣是只想騙票，延緩繳款，學生還是得要把錢還完，最根本的低薪問題不解決，再怎麼推出這類政策都沒效果，奉勸蔡政府老實拚經濟比較實在。

(中國時報)