賀巴拉圭 遇巴拿馬 小英尷尬了

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統15日將出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，值得注意的是，確定出席的元首中，也包含去年與我斷交的巴拿馬總統瓦雷拉。台灣與巴拿馬斷交後，迄今未討論新關係架構，蔡英文與瓦雷拉兩人由盟友變成陌路，屆時如何互動將成焦點。

蔡英文此次的「同慶之旅」在12日出發後，預定14日抵巴拉圭，停留3天，進行國是訪問，出席在亞松森洛佩茲宮舉行的新總統就職典禮，將與阿布鐸舉行雙邊會談，並為「台巴工業科技大學」預定地揭牌。

根據巴拉圭總統就職典禮籌備會日前公布，除蔡英文、瓦雷拉外，尚有巴西總統泰梅爾（Michel Temer）、烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabare Vazquez）、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Boltaire Moreno Garces）、瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales），共計7位國家元首出席。

根據巴拉圭官方公布的流程，當天典禮將從15日當地時間上午7時開始，直至下午3時結束。據悉，蔡英文在巴拉圭期間，我方將積極安排與出席的友邦領袖進行雙邊會談，除巴拉圭新總統阿布鐸外，蔡總統也可望與瓜地馬拉總統莫拉雷斯舉行高峰會。

(中國時報)