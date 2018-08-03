敦睦艦隊伙房 顧好800官兵的胃

2018年08月03日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

磐石軍艦上的伙房人員，用電炒鍋細心為官兵烹煮一道道美食佳餚。（軍聞社）

海軍107年敦睦遠航訓練支隊納編磐石、班超及昆明等3艘軍艦，搭載近800位官兵，橫跨太平洋抵達中美洲友邦，並在6月返抵國門。在長達105天、2萬3379.8浬的國外航行訓練過程中，伙房官兵居功厥偉，不只照顧官兵的胃，並發揮「美食外交」，行銷台灣，促進邦誼。

軍聞社昨公布一段敦睦艦隊的採訪影片。磐石軍艦伙委張健一上尉指出，在這次遠航任務中，橫跨太平洋時，約有25天沒有辦法靠港，是最長的航程，食材備料很重要，需要配合艦上官兵24小時值更，提供早餐、中餐、晚餐及宵夜共4餐，因此在出港前會先開立菜單、估計菜量，並將食材區分為乾貨、冷藏、冷凍分批「上菜」。

為因應長時間航程，食材的保鮮、存放也有「小祕訣」。昆明軍艦辦伙軍官宋憲迪少尉就透露，每種葉菜類都會用報紙包裹，藉由報紙將葉菜表面與冷氣隔絕，可讓蔬菜保持最新鮮的狀態，讓船上官兵弟兄都吃到最可口的蔬菜。

由於航行期間，用火具有相當危險性，磐石軍艦伙委黃泓諭上士也分享表示，廚房中的設備都是「電熱式」，再搭配炒、煮、燉、滷等方式調理，盼能讓艦上官兵感受到伙房烹飪的用心及餐點變化。他也以磐石艦上近400人用餐為例，一餐米飯部份，約要煮9至10個電鍋，「以午餐來說，我們大約從7點就會開始煮了」。

在停靠各站時，伙房也會利用時間採買當地食材，例如新鮮現做的牛肉漢堡。

另一方面，伙房人員也會製作台灣小點心，包含台灣外型的鳳梨酥、綠豆椪及山粉圓，還有香腸、獅子頭等料理，並在支隊靠泊各友邦港口時，邀請各友邦貴賓及僑胞登艦品嘗，除照顧官兵也能行銷台灣。

(中國時報)