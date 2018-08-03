陸嗆別當救命草 免得惹禍上身

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中國時報
／台北北京報導

針對美國參議院通過2019年度《國防授權法案》，支援強化台灣防衛能力，並建議美國防部推動台美軍演，大陸外交部昨表示，台灣問題事關大陸主權和領土問題，是陸美關係核心問題，敦促美方不得放任有涉陸消極內容法案成法，更不得實施有關條款。有大陸國關學者更提醒，台灣千萬不要把美方當成救命稻草，否則只會惹禍上身。

暨美國眾院高票表決法案過關後，參院1日再度以87票對10票，高票通過2019年度《國防授權法案》；目前法案已送交白宮，只待美國總統川普簽署後就會生效。

對於法案內容建議國防部推動台美軍演，大陸外交部發言人耿爽嚴正表明，大陸敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈過時理念，「不得放任含有涉華消極內容的法案成法，更不得實施有關條款」，以免給陸美關係和重要領域合作造成損害。

耿爽更強調，台灣問題事關大陸主權和領土完整，是陸美關係中最重要、最敏感的核心問題；堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫；要求美方恪守一個中國原則和「中美三個聯合公報」規定，妥善處理涉台問題。

相較北京擺出強硬姿態，我方態度儘管低調但仍對美方表達感謝。陸委會發言人邱垂正昨日在例行記者會上強調，台美關係與兩岸關係同等重要，對於美方基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續國會通過相關法律，感謝美方對台灣的支持，強化台美之間的關係，我方表達感謝之意。

不過，回顧2018國防授權法案，乃至2019年度《國防授權法案》，美國不斷強化美台實質軍事交流的層面上，似乎無視北京方面多次喊話，仍舊不改態度。中國國際問題研究所研究員郭憲綱則提醒，台灣千萬不要高興太早，不要把美國當成救命稻草，最終不只會跟著一起沉入海底，還可能惹禍上身，蔡當局不要見獵心喜誤判情勢。

郭憲綱更直言，北京對於華盛頓步步進逼，不會完全放任沒有動作，不會只是停留在口頭敦促，只要台美突破「實質」軍事交流底線，大陸不會悶不吭聲，必然會有反制措施，屆時也將衝擊陸美一系列的實質交流合作。

(中國時報)

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