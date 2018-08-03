新聞透視－菜沒煮熟上桌 坐實買票批評

2018年08月03日 04:10 中國時報 張理國

行政院長賴清德日前曾公開表示，希望時薪能漲到150元，調漲基本工資與時薪（雙漲）既符合勞工期待，對年底選舉也能固票。圖為今年五一勞動節，勞團籲基本工資調漲至28K。（郭吉銓攝）

行政院昨通過教育部所提「就學貸款輕鬆還措施」，9月起借款人除第1年無需還本息寬限期外，新增4年「只繳息不還本」寬緩優惠。教育部還強調，跟選舉無關。（本報資料照片）

9合1選戰將進入白熱化，蔡政府急推年改導致基層不滿，最後關鍵期，寄望以政策利多挽頹勢。本月開始，政院少子化對策計畫上路，但因時程倉促，討好變討厭，保母及幼托業者不滿，衍生托育之亂，不僅原先已加碼縣市步調不一，也讓民眾無所適從，怨聲載道。

時程倉促 討好變討厭

政院少子化對策計畫，除原有公共化教保服務量擴大，主要可分兩大主軸，一是較單純擴大2500元育兒津貼發放，一是建置準公共化教保服務機制，前者單純，後者涉及各縣市溝通，與保母、私立幼托機構簽約等問題，涉及內容複雜，政院的敗筆，在於溝通過程完全不透明。

主責的政務委員林萬億多次表示，最後階段溝通都是技術性細節，媒體跟民眾不會關心，因此不願對外透露，平白錯失最後1個月政策溝通黃金期，等到7月26日對外說明時，距上路只剩5天，衛褔部更在7月31日傍晚才公布「未滿2歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」，保母或托嬰中心根本來不及簽約，事後才有所謂2個月簽約緩衝期，連政院發言人Kolas也不得不承認，第一時間懶人包與宣傳的確太慢。

政院敗筆 溝通不透明

回頭檢視托育之亂，政院要推少子化對策計畫，從去年底賴揆宣示到政策上路足足有8個月，很難以沒充裕時間卸責，如政策真如此複雜，非得詳細規畫，更應等規畫完畢才出爐，不該把沒煮熟的菜上桌，坐實外界政策買票批評。

面對年輕選票流失，7月15日全代會，身兼黨主席的蔡總統致詞時，花了3分之1時間向青年喊話，並強調沒忘記對年輕朋友的承諾。

看破手腳 利多變利空

賴揆也火力全開，不斷政策利多上菜，昨政院通過「就學貸款輕鬆還措施」，更是精準鎖定畢業生、社會新鮮人等年輕族群；少子化對策，預算約400多億，約86萬幼兒受惠，選票乘數上至少兩倍效應；學貸措施高峰期預算15億元，50萬人可受惠，加總至少有200萬年輕選票，選戰策略完全正確，問題是政策推得不好，搞成一團亂，讓人看破手腳，利多也會變成利空。

(中國時報)