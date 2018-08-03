英菊做公親 黃偉哲向陳亭妃道歉

2018年08月03日 04:10 中國時報 洪榮志 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲及台南正國會立委陳亭妃，在黨內初選期間撕破臉，一直未和解；前天民進黨中常會後，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊「做公親」，認為陳亭妃在選戰「確實受到傷害」，黃偉哲公開表達歉意後，兩人握手言和。

陳PO黃公開道歉聲明

不過，陳亭妃於1日下午3時20分在臉書PO出黃偉哲的道歉聲明後，下午4時22分，黃偉哲發言人之一的台南市議員邱莉莉隨即退出黃的媒體LINE群組，並於下午6時26分在臉書發文「吃人夠夠」表達不滿；但邱2日卻不願回應此事。

民進黨發言人鄭運鵬昨天表示，周三中常會後，蔡英文與黃偉哲、陳亭妃會面，並由陳菊、選對會召集人陳明文、林錫耀與洪耀福陪同，有了一番懇談。

邱莉莉怒批吃人夠夠

蔡英文說，在台南市長初選過程中，陳亭妃確實受到傷害，她也感到非常心疼，但她勉勵大家要團結為黨贏得勝選；陳亭妃當場也說，為了民進黨，以及民主在台南的延續，未來將全力支持黨提名的候選人、替黨輔選。黃偉哲也在會中公開表達歉意，隨後也發表道歉聲明。

「台南市長候選人黃偉哲聲明」指出，鑑於台南市長初選期間，黃偉哲團隊幹部，包括議員、立委等輔選同志，多次以偏頗的言論引用媒體錯誤的報導，甚至用議長選舉的消息誤導，以發布新聞稿、召開記者會、接受電台訪問的方式對陳亭妃及其競選團隊發出批評攻擊，造成陳亭妃及為其輔選同志的傷害，黃偉哲深感抱歉，也對這些發言概括承擔，願意向陳亭妃及其競選團隊表達最深歉意。

聲明中還說，再次期盼陳亭妃及其他因此被傷害的同志，能包容與接納黃偉哲與團隊成員的誠摯歉意，也懇請全體黨員與台南市民，與黃偉哲共同團結台南、成就台灣。

白紙黑字認團隊抹黑

黃偉哲2日受訪表示，非常感謝蔡英文主席與菊姐為了成就大局，對團結整合所做的貢獻與努力，也感謝陳委員願意接受這樣的整合方式，更感謝團隊中的幹部打落牙齒和血吞，大家都為了黨內的團結與和諧各退一步。

黃偉哲還認為，這樣的團結從結果論來說，看到了成果與進步；從過程論，當然有風風雨雨，所以基本上他還是會予以尊重。他非常感謝競選幹部的忍辱負重，也會進行內部說明。

陳亭妃指出，從初選過後，她就透過很多機會表達一定支持民進黨提名的候選人。由於在初選前已向黨中央提出一些檢舉與陳情，因此一直保持等待黨中央處理的心情，如今黨主席已經處理，也有道歉信函，對她來說已有公道，還她一個清白，未來一定會全力輔選，為台南市的民主價值打拚。

(中國時報)