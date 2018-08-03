忍辱換團結 恐成提油救火

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中國時報

民進黨台南市長初選導致黃偉哲與陳亭妃撕破臉，儘管在蔡英文總統的協調下，2人握手言和，黃偉哲還「忍辱負重」地發表書面道歉聲明，但如此罕見的政治和解模式，不僅未必能夠換來團結，甚至還可能引爆民進黨更大的內部矛盾，落個「提油救火」的批評。

下屆台南市長選舉，黃偉哲因起步較早，加上又獲得新潮流系的力挺，選情一直被看好；即使面臨老東家前台南縣長蘇煥智及前台聯立委許忠信的分票，仍被預估應可「有驚無險」過關。也因此，雖因初選留下裂痕，但他本人與競選團隊卻不急著撫平傷口。

此次蔡英文以黨主席的身分，出面調解黃偉哲與陳亭妃的紛爭，提供2人盡釋前嫌的下台階，原本是好事一椿，畢竟政治沒有永遠的敵人，未來大家還有很多合作的空間。

問題是，和解的條件竟是黃偉哲「忍辱負重」簽下一紙書面道歉聲明，承認「他的團隊幹部多次以偏頗言論或引用媒體錯誤報導，甚至用議長選舉的消息誤導，對陳亭妃及其競選團隊發出批評攻擊，造成陳亭妃及為其輔選同志的傷害。」如此類似犯罪自白的聲明，不僅無助兩陣營的和解，未來恐將出現更大的後遺症。

黃偉哲白紙黑字替「團隊幹部傷害陳亭妃」道歉的舉動，幹部多數事先並不知情，當陳亭妃在臉書PO出聲明稿後，不僅立即引發團隊發言人邱莉莉反彈，未來恐怕還會有更多幹部出走，嚴重打擊黃營士氣。

尤其，初選過程中，雙方陣營均殺紅了眼，難免會口不擇言、不擇手段，一切只求勝選；如今，效力的主子居然偷偷與「敵人」和解，還將過錯推到幹部身上，怎不教人心寒？如果未來當選市長，又怎能說服公務員全力相挺呢？

平心而論，已經取得代表民進黨出征的黃偉哲，與昔日對手陳亭妃化解恩怨、握手言和，本身並無不對，但書面道歉的內容，卻更該謹慎應對、字字斟酌，絕不能落人口實、授人話柄，甚至引爆內部矛盾，否則未來勢將結下更多苦果。

(中國時報)

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