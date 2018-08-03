陳其邁直播呷麵線 韓國瑜參香發便當

2018年08月03日 04:10 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）2日拜訪長年行善的行德宮。（王錦河攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁過去公開場合較嚴肅，幕僚建議他多呈現私下輕鬆一面，他2日到市場掃街，開直播介紹美食，也不計形象大啖麵線糊；國民黨韓國瑜昨則參加廟宇免費發便當活動，每發1個便當，就輕拍弱勢民眾肩膀傳達善意。

陳其邁2日到中正市場拜票，，看到4、50年烤黑輪、大腸麵線老店，他開心拉議員參選人坐下來大快朵頤。25歲幕僚楊壹婷爆料，曾目睹陳其邁連續1周晚餐吃牛肉燴飯，吃得真的很簡單，還像大孩子一樣和大家分享香蕉清冰，當下覺得他不像電視上那樣嚴肅，因此建議透過直播，讓網友看看陳其邁「真面目」。

陳其邁一邊拜票一邊直播吃美食，媒體一度「亂入」聯訪，問起民調問題，他尷尬了一下，當場求饒：「矮油，人家在直播，你問那麼嚴肅！」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜2日傍晚到發放免費便當給弱勢民眾的行德宮參香，並親自發放便當；他感慨說，市府部門應了解各行各業，不論是企業家或中低收入弱勢族，發現街友愈來愈多，覺得肩頭的擔子更重了。

韓國瑜發便當時都輕拍民眾的肩膀，他說，他們領便當時也許內心有感觸，拍肩膀傳達善意。

行德宮主委林朝安說，這些年來，每天都有新面孔街友來領便當，開支愈來愈大，但贊助愈來愈少，期盼有口飯吃的人要想到無飯可吃的人。他期許韓國瑜當選市長後，一定要重社福工作。

(中國時報)