抗告遭駁回 黨產會還要硬幹

2018年08月03日 04:10 中國時報 王己由 、 季節 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司是國民黨的附隨組織，應收歸國有，兩公司和國民黨三方提起行政訴訟，台北高等行政法院認為《黨產條例》有違憲疑慮，聲請釋憲並裁定停止訴訟程序，黨產會不服提出抗告，最高行政法院審理認為原停審裁定並無不當，2日駁回抗告，全案在釋憲結果出爐前，確定停審。

黨產會2016年11月25日認定中投及欣裕台為國民黨的附隨組織，將收歸國有；中投、欣裕台和國民黨不服，提起行政訴訟。北高行審理後，合議庭認為黨產會2016年11月2日的處分書，所適用的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》相關條文，有牴觸憲法疑義，提出形成確信違憲的具體理由，向司法院大法官聲請解釋，並依釋字371號解釋，今年6月11日裁定大法官就聲請釋憲作成解釋公布前，停止訴訟程序。

黨產會不服提起抗告，最高行政法院審理認為，法官審案對應適用的法律，依其合理的確信，認為有牴觸憲法疑義，自應准許先行聲請釋憲，以求解決。

本件原審就關於政黨財產的移轉、禁止等事項，重大影響政黨的存續，應屬憲法保留事項，黨產條例僅具有法律位階，顯然違反憲法保留原則。

法官認為，附隨組織的認定影響財產權重大，其定義抽象不具體，受規範者無法預先知悉其意義以供遵守，違反法律明確性原則，及違反憲法第1、2、7和23條規定，原審聲請大法官解釋，並以此為先決問題裁定停止訴訟程序，並無不當，駁回黨產會抗告。

針對抗告遭駁回，黨產會表示，在司法院做出最後決定前，仍將持續處分國民黨黨產。

國民黨發言人洪孟楷則表示，黨產會目前所做所為皆是違憲的政治鬥爭，為了清算政敵而行，如今抗告被駁回，更可以讓蔡英文政府好好思考，為何當初說謙卑、現在卻被人民認為傲慢，所做所為都已經不再被人民及各界所接受。

(中國時報)