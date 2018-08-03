談話遭扭曲 宋芸樺澄清

2018年08月03日 04:10 中國時報 徐桐炘 ／台北報導 ／台北報導

25歲演員宋芸樺在大陸演出的《西虹市首富》上映後票房開出紅盤，票房已突破14億人民幣（約63.15億台幣），她的知名度攀到最高點，卻遭大陸網友攻擊，有人翻出過去她在快問快答遊戲中，被問最喜愛國家時直覺回答：「台灣。」因此遭指控是「台獨」，新片也恐被抵制，她趕緊在微博發聲明止血：「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國。」

宋芸樺2014年出道主演《等一個人咖啡》就有好成績，票房高達新台幣2.7億元，隔年主演《我的少女時代》在兩岸三地都獲得佳績，全台票房4.1億元，全球累積票房達24億，片中角色「林真心」更成為她的代名詞，鄰家女孩的形象深植人心，近年前往大陸發展順遂，也不時回台拍片，可說是新生代中炙手可熱的女星，如今因過去一句失言遭抹黑，她的聲明中透露出懊悔之意。

2015年雜誌《明潮》訪問宋芸樺時，其中一題問「最喜歡國家」，宋芸樺沒有猶豫的說出「台灣」，1日晚有網友刻意從Youtube平台截下該畫面和字幕，許多人在宋芸樺微博要求解釋和道歉，事情經過半天的發酵，宋芸樺選擇在微博道歉：「對以往快閃提問中的不過腦也深感抱歉。」

為平息網友的憤怒，宋芸樺解釋：「這幾年也是因為大家的喜歡，才有機會在祖國大陸工作。不同城市的歷史文化與風土人情深深吸引著我，而越瞭解，就越對自己的國家充滿崇敬與熱愛之情。」

宋芸樺更強調「海峽兩岸一家親」的觀念：「台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。很多事情我還在學習，任何問題我也虛心受教，接受大家的批評和監督，身為中國人我感到自豪，我熱愛我的家鄉，熱愛我的祖國，海峽兩岸永遠是一家人。」

儘管仍有網友批評她是為「圈錢」才願意自認中國人，但也有網友反駁，明星不道歉就被罵台獨，道歉了又被罵圈錢，相當為難。

過去不少台灣藝人被扣上「台獨」帽子，包含周子瑜、柯宇綸、林心如等人，之後周子瑜拍影片澄清，林心如則發表反台獨聲明，柯宇綸未有回應，卻也疑似被港片《風再起時》除名。

(中國時報)