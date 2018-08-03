憂心貿易戰 東協擬年底簽署RCEP

2018年08月03日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抵達馬來西亞開展他東南亞三國訪問。一般認為，他將向東南亞推銷美國的印太政策制衡大陸的一帶一路。不過，新加坡總理李顯龍希望由大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）能在年底前完成簽署，並對全球貿易緊張升溫提出警告。意味著東南亞國家較傾向以經濟發展為優先，不願意選邊站。

東協外長會議首日，東道主新加坡總理李顯龍表示，經濟繁榮需仰賴良好的貿易體系，特別是在各國貿易戰煙硝味濃厚之際，東南亞國家希望能於今年底前完成獲大陸支持的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署，進而以保護多邊貿易體系。

根據一份東協與陸日韓宏觀經濟研究室（ARMO）最新報告指出，大陸與東南亞國協的經貿連結不斷升高，影響擴及貿易、服務、投資與金融。近年多數東協國家出口至大陸商品GDP占比飆高，以越南（18%）與馬來西亞（17%）分居第一和第二。

新加坡星展銀行的報告顯示，如果美陸貿易戰全面開打，新加坡經濟成長會有原本預估的2.7％降為1.2％。馬來西亞經濟成長率也會從5％掉到3.7％。因此他們都擔心貿易戰對他們的經濟造成的影響，而不太在意能從美國提出的1億1300萬美元中獲得好處。

(中國時報)