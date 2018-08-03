女考生全扣分 東京醫大恐挨告

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中國時報
／東京2日電

東京醫科大學因女考生的錄取率高過男性，為控制錄取率，2011年起只要是女考生一律扣分。日本網友對醫學界最高學府傳出刻意打壓女考生的荒唐醜聞感到不恥，有人更呼籲以前落榜的女性應該團結起來，向東京醫大提起索賠的民事訴訟，並強調「即使上訴到最高法院，東京醫大9成9敗訴。」

日媒報導，相關人士指出，東京醫大2010年舉行醫學院一般入學考試時，女性的錄取率高過男性。當時內部有人提出，「應優待男考生，將女性錄取率控制在3成以內」。

2011年起，校方招考時並未說明男女錄取比例之事，便在第1次筆試時，暗中扣減所有女考生的分數，在第2次考試的小論文和面試時，還暗中給男考生加分。某1年女考生的分數一律被減10%以上。

該校自2011年以後，女性錄取率便一直保持在3成左右。今年男性錄取141人，女性錄取30人，只占全部的2成以下。

該校退休人士指出，「入學考試時，女性有分數偏高的傾向，若按分數錄取的話，東京醫大會變成女校」、「女性即使當了醫生，可能因結婚、懷孕、生子而離職，導致相關附屬醫院人手不足，是不得已的措施。」

東京醫大去年為爭取文部科學省的私立大學補助，讓文科省前局長佐野太的兒子走後門，於今年2月入學考時加分擠進東京醫大的窄門。佐野因受託收賄罪遭東京地方檢察廳起訴，東京地檢特搜部近來在調查佐野等3名涉嫌貪汙的前文科省官員時，查覺到此一醜聞，東京醫大已展開內部調查，下週公布調查結果。

(中國時報)

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