縱火害9命 出庭嗆不怕判死

2018年08月03日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

男子翁仁賢(右)縱火造成至親和無辜看護6死4傷，高院2日開庭，翁再酸法官，並在押解時，對媒體鏡頭比中指，並輕蔑問「我帥嗎？」 （林偉信攝）

緬甸華僑李國輝去年在新北市分租公寓潑汽油縱火致9人死亡，一審將李男判死，高院2日開庭，李男堅稱聽不懂且看不懂中文，但看到被害人出庭，他卻情緒激動數度要被害人閉嘴，還用中文嗆對方「給我小心」，並向法官說：「我不怕死，你們怎麼判都可以」，態度相當囂張。

男子李國輝去年11月初在承租的新北公寓套房內，自認經常聽到其他房間傳來聲音，懷疑是同鄉對他侮辱，曾警告對方並揚言放火報復。去年11月22日晚上，他返回租屋處，點燃預購的汽油縱火，造成9人逃生不及葬身火窟。

緬甸華僑 辯不懂中文

新北地院審理後認為李國輝以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，應與社會永久隔離，判處死刑。

高院昨首度提訊開庭。李國輝竟向法官表示聽不太懂中文，也看不懂中文判決書，讓前往旁聽的張姓被害人家屬氣憤，指李一審時與通譯對談如流，現在卻裝聽不懂，「殺人還這麼囂張」。

殺人還囂張 家屬氣憤

李不滿家屬發言，竟指著家屬要求閉嘴。李還告訴法官，「我不怕死，怎麼判都可以」；庭訊中，李仍不停直視被害人與家屬，讓張姓被害人家屬要求速審速決，另名陳姓被害人則拿出李從監獄寄出的信件，指李在押還恐嚇被害人。

燒死6至親 更審酸法官

此外，男子翁仁賢前年除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，最高法院撤銷死刑後，高院更一審上次提訊翁男，他當庭嗆法官「麻煩讀點書」，昨開庭時，法官問他包括對於心理鑑定的結果有無意見，他只對其中記載「曾經毆打媽媽、哥哥」一事，並冷笑嗆法官說「你說的算」，其他問題他都不願回答。

甚至在遭押返囚車途中，對著媒體鏡頭用手比中指，並輕蔑問「我帥嗎？」讓在場媒體質疑殺6人者，法官不判死刑，被告出庭的態度難道真有悔意嗎？

(中國時報)